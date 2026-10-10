Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 11 октября

В ночь с 10 на 11 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидают восемь встреч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Баскетбол. НБА. Расписание предсезонных игр в ночь с 10 на 11 октября (время московское):

1:30 — «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс»;

2:00 — «Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс»;

2:00 — «Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хоукс»;

3:00 — «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»;

3:00 — «Майами Хит» — «Миннесота Тимбервулвз»;

3:30 — «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз»;

5:30 — «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс»;

13:00 — «Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс».

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим чемпионом НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».