Джейлен Браун сравнил «Бостон» с бывшей девушкой

Чемпион НБА Джейлен Браун, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс», сравнил «Бостон Селтикс» с бывшей девушкой.

«Знаешь, это просто жизнь. Это можно сравнить с ситуацией, когда ты натыкаешься на свою бывшую в общественном месте, типа: «Вот чёрт, мы же раньше были вместе...» Понимаешь, о чём я?

А потом ты просто смотришь на неё и мысли просто: «Чёрт, ладно», и ты просто должен идти дальше по своим делам, понимаешь, о чём я? Это возвращает тебе какие-то воспоминания и эмоции. Что есть, то есть, чувак, но я супервоодушевлён перед новым сезоном», — приводит слова Брауна аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.