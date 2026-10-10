15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Браун сравнил «Бостон» с бывшей девушкой

Джейлен Браун сравнил «Бостон» с бывшей девушкой
Комментарии

Чемпион НБА Джейлен Браун, выступающий за команду «Филадельфия Сиксерс», сравнил «Бостон Селтикс» с бывшей девушкой.

«Знаешь, это просто жизнь. Это можно сравнить с ситуацией, когда ты натыкаешься на свою бывшую в общественном месте, типа: «Вот чёрт, мы же раньше были вместе...» Понимаешь, о чём я?

А потом ты просто смотришь на неё и мысли просто: «Чёрт, ладно», и ты просто должен идти дальше по своим делам, понимаешь, о чём я? Это возвращает тебе какие-то воспоминания и эмоции. Что есть, то есть, чувак, но я супервоодушевлён перед новым сезоном», — приводит слова Брауна аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

Следите за повесткой НБА на «Чемпионате»:
Какой на самом деле рост у Кевина Дюранта? Даже цифры НБА запутали этот вопрос
Фото
Какой на самом деле рост у Кевина Дюранта? Даже цифры НБА запутали этот вопрос
Леброн впервые сыграл за «Филадельфию». Как 41-летний ветеран вписался в звёздную команду? Леброн впервые сыграл за «Филадельфию». Как 41-летний ветеран вписался в звёздную команду?