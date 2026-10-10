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«Нам предстоит сыграть с соперником высокого уровня». Пистиолис — о матче ЦСКА с «Локо»

«Нам предстоит сыграть с соперником высокого уровня». Пистиолис — о матче ЦСКА с «Локо»
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Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями насчёт предстоящего матча Единой лиги ВТБ с краснодарской командой «Локомотив-Кубань». Встреча пройдёт завтра, 11 октября, и начнётся в 17:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам предстоит сыграть с соперником высокого уровня — очень талантливой и хорошо подготовленной командой. Необходимо извлечь уроки из сделанных в прошлом ошибок и настроиться на серьёзную борьбу», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.

К настоящему моменту команды из Москвы и Краснодара одержали по две победы и не потерпели ни одного поражения в регулярном сезоне-2026/2027 Единой лиги.

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