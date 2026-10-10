Дюрант ответил, что будет значить для него пройти Брайанта в списке лучших бомбардиров

38-летний американский форвард и двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») высказался о списке лучших бомбардиров в истории лиги, где он в этом сезоне может обойти легендарного Коби Брайанта.

— Что для тебя будет значить обойти Коби Брайанта в списке лучших бомбардиров за всю историю НБА в этом сезоне?

— Это будет много значить. Быть в компании великих — это всегда потрясающе. Это показывает, как долго ты должен играть, насколько стабильным ты должен быть.

Это достижение, которое говорит о моей стабильности как игрока. Быть среди имён, которые меня окружают, — это сюрреалистично, так что трудно подобрать слова, — приводит слова Дюранта журналист Дэмьен Питтерс в социальной сети Х.