Девин Букер: моя ответственность перед «Финикс Санз» — чемпионство

29-летний американский игрок, выступающий на позиции атакующего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», Девин Букер заявил, что по-прежнему намерен завоевать титул с командой, которая его задрафтовала.

«Большинство целей уже достигнуты. Осталось только одно — чемпионство. Каждый день я стремлюсь к тому, чтобы принести его команде. Даже наблюдая в этом году за «Нью-Йорк Никс», понимаю, насколько много значит чемпионский титул для города. Команда не выигрывала его уже больше 50 лет, и я видел, как сильно город ценит такую победу. Знаю, что она будет значить для этого города и для всех, кто здесь живёт. Моя ответственность — добиться этого», — заявил Букер для аккаунта Arizona Family Sports в социальной сети.

Букер выступает за «Санз» с 2015 года. Ближе всего к титулу «Финикс» подошёл в сезоне-2020/2021, когда проиграл «Милуоки Бакс» в финале НБА в шести матчах.