Александр Церковный ответил, возможно ли его возвращение в БК «Зенит»

Генеральный директор хоккейного клуба «Шанхайские Драконы» Александр Церковный ответил, есть ли вероятность его возвращения к работе в баскетбольной команде «Зенит».

– Навсегда ли закрыта дверь в баскетбольный «Зенит»? Или ещё можем увидеть вас в структуре клуба?

– Есть такое выражение: «В одну реку нельзя войти дважды». Надо добавить, если второй раз в реку входишь, то это не река, наверное, а болото. Поэтому в эту реку я второй раз точно не войду, — сказал Церковный в интервью телеграм-каналу «СБГ Daily».

С 2018 года Александр Церковный возглавлял баскетбольный «Зенит». За восемь лет клуб стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022, играл в плей-офф Евролиги и стал обладателем двух Суперкубков, а также Кубка России. Молодёжная команда «Зенита» выиграла три чемпионских титула в Единой лиге, юноши трижды брали золото.