15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант — о завершении карьеры Уэстбрука: думал, у Расса впереди ещё пять или шесть лет

Дюрант — о завершении карьеры Уэстбрука: думал, у Расса впереди ещё пять или шесть лет
Комментарии

38-летний американский форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс», высказался о завершении карьеры звёздного разыгрывающего и MVP регулярки Расселла Уэстбрука.

«Мне было немного грустно. Думал, что у Расса впереди ещё пять или шесть лет. Он в отличной физической форме и всё ещё может приносить пользу команде. Поздравляю его с выдающейся карьерой», — приводит слова Дюранта аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.

Уэстбрук выступал в североамериканской лиге с 2008 по 2026 год. Звание самого ценного игрока получил в 2017 году в составе «Оклахома-Сити Тандер».

Материалы по теме
Лавин — об Уэстбруке: ад — пытаться защищаться против него
Дюрант ответил, что будет значить для него пройти Брайанта в списке лучших бомбардиров