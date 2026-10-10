Дюрант — о завершении карьеры Уэстбрука: думал, у Расса впереди ещё пять или шесть лет

38-летний американский форвард и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс», высказался о завершении карьеры звёздного разыгрывающего и MVP регулярки Расселла Уэстбрука.

«Мне было немного грустно. Думал, что у Расса впереди ещё пять или шесть лет. Он в отличной физической форме и всё ещё может приносить пользу команде. Поздравляю его с выдающейся карьерой», — приводит слова Дюранта аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.

Уэстбрук выступал в североамериканской лиге с 2008 по 2026 год. Звание самого ценного игрока получил в 2017 году в составе «Оклахома-Сити Тандер».