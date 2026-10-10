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Результаты матчей баскетбольной Единой лиги ВТБ — 2026/2027 на 10 октября

Единая лига: результаты матчей 10 октября
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В субботу, 10 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом.

Единая лига. Результат матча 10 октября:

«Уралмаш» — «Бетсити Парма» — 71:86.

Сегодня также должна была состояться встреча между МБА и «Енисеем», однако красноярская команда попала в форс-мажорные обстоятельства и не смогла вовремя прибыть в Москву. «Енисей» был вынужден совершить посадку в Ярославле из-за закрытия воздушного пространства над аэропортом. Команда добиралась до столицы на поезде.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
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