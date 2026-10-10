«Голден Стэйт» обеспечил одного из защитников пятилетним контрактом на $ 110 млн — Чарания

Защитник Брэндин Подзиемски договорился с «Голден Стэйт Уорриорз» о продлении контракта на пять лет с полной гарантией выплат. Общая сумма соглашения составит $ 110 млн, сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания. В соглашение включены взаимная опция на сезон-2031/2032 и пункт о дополнительной выплате в случае обмена игрока.

В сезоне-2025/2026 23-летний Подзиемски провёл все 82 матча регулярного чемпионата НБА. В среднем за игру защитник набирал 13,8 очка, совершал 5,1 подбора, отдавал 3,7 передачи и делал 1,1 перехвата. Его результативность стала лучшей за карьеру: в предыдущем сезоне он набирал 11,7 очка в среднем за матч.

«Голден Стэйт» выбрал Подзиемски под 19-м номером на драфте НБА 2023 года. По итогам дебютного сезона он вошёл в первую сборную новичков лиги. В сезоне-2026/2027 игрок должен заработать около $ 5,7 млн по действующему контракту.