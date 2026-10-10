HoopsHype составил рейтинг самых переплаченных игроков в истории НБА

Издание HoopsHype составило рейтинг 30 самых переплаченных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сравнив реальную ценность игроков по метрике Real Value с их фактическими зарплатами.

Первое место занял Пол Джордж. По данным издания, он был переплачен на $ 149,7 млн за карьеру (36,7%). Его реальная ценность оценена в $ 258,2 млн при фактических заработках $ 408 млн. За последние два сезона Джордж был переплачен на $ 85,2 млн, а пик пришёлся на сезон-2024/2025 — переплата составила $ 44,4 млн. В том сезоне он набирал в среднем 16,2 очка при 43,0% с игры в 41 матче за «Филадельфию Сиксерс», получая $ 49,2 млн. Контракт Джорджа рассчитан ещё на