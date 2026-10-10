15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

HoopsHype составил рейтинг самых переплаченных игроков в истории НБА

HoopsHype составил рейтинг самых переплаченных игроков в истории НБА
Комментарии

Издание HoopsHype составило рейтинг 30 самых переплаченных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сравнив реальную ценность игроков по метрике Real Value с их фактическими зарплатами.

Первое место занял Пол Джордж. По данным издания, он был переплачен на $ 149,7 млн за карьеру (36,7%). Его реальная ценность оценена в $ 258,2 млн при фактических заработках $ 408 млн. За последние два сезона Джордж был переплачен на $ 85,2 млн, а пик пришёлся на сезон-2024/2025 — переплата составила $ 44,4 млн. В том сезоне он набирал в среднем 16,2 очка при 43,0% с игры в 41 матче за «Филадельфию Сиксерс», получая $ 49,2 млн. Контракт Джорджа рассчитан ещё на