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Кайри Ирвинг: я всё ещё пытаюсь пробиться в сборную Австралии

Кайри Ирвинг: я всё ещё пытаюсь пробиться в сборную Австралии
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34-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американо-австралиец Кайри Ирвинг, выступающий за техасскую команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, заявил, что хочет выступать за сборную Австралии, где он родился.

«Ты же знаешь, я всё ещё пытаюсь пробиться в сборную Австралии. Я продолжаю пытаться попасть в команду, но за последний год мне выдалось очень много путешествовать, и это был потрясающий опыт. Я планировал приехать в Австралию в начале сентября, но мне пришлось вернуться в Даллас, адаптироваться и убедиться, что я продолжаю тренироваться с партнёрами по команде. Так что, поверь, в конце этого сезона или уже в следующем сезоне Мельбурн определённо будет одним из главных пунктов в моём списке», — сказал Ирвинг в видео, опубликованном в аккаунте журналиста Дэмиена Питерса в социальной сети.

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