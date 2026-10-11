15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Предсезонка НБА — 2026/2027: результаты матчей 11 октября

Предсезонка НБА — 2026/2027: результаты матчей 11 октября
Комментарии

В ночь с 10 на 11 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть лишь две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 10 на 11 октября:

  • «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 114:106;
  • «Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 114:108 (ОТ);
  • «Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хоукс» — 117:119;
  • «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 144:106;
  • «Майами Хит» — «Миннесота Тимбервулвз» — 124:125;
  • «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 111:106;
  • «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 102:98.

Напомним, регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда оказалась сильнее «Сан-Антонио Спёрс».

Материалы по теме
Главный тренер «Бруклина» высказался о Егоре Дёмине после матча с «Филадельфией»