Предсезонка НБА — 2026/2027: результаты матчей 11 октября

В ночь с 10 на 11 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть лишь две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 10 на 11 октября:

«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 114:106;

«Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» — 114:108 (ОТ);

«Индиана Пэйсерс» — «Атланта Хоукс» — 117:119;

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 144:106;

«Майами Хит» — «Миннесота Тимбервулвз» — 124:125;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» — 111:106;

«Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 102:98.

Напомним, регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда оказалась сильнее «Сан-Антонио Спёрс».