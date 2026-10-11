Тренер «Зенита» Иванович высказался в преддверии матча с «Автодором»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» черногорец Душко Иванович высказался в преддверии матча с саратовским «Автодором», который состоится сегодня (начало — в 15:00 мск).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

«Каждая игра в начале сезона очень важна против любого соперника. С «Автодором» мы должны сыграть с большой концентрацией и вниманием. Ждём начала встречи», — приводит слова Ивановича пресс-служба турнира.

После трёх первых игр регулярного чемпионата сезона-2026/2027 у саратовского и санкт-петербургского коллективов одинаковое количество побед и поражени