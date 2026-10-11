15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Иванович высказался в преддверии матча с «Автодором»

Тренер «Зенита» Иванович высказался в преддверии матча с «Автодором»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» черногорец Душко Иванович высказался в преддверии матча с саратовским «Автодором», который состоится сегодня (начало — в 15:00 мск).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждая игра в начале сезона очень важна против любого соперника. С «Автодором» мы должны сыграть с большой концентрацией и вниманием. Ждём начала встречи», — приводит слова Ивановича пресс-служба турнира.

После трёх первых игр регулярного чемпионата сезона-2026/2027 у саратовского и санкт-петербургского коллективов одинаковое количество побед и поражени