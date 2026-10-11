Джордж — о «Бостоне»: я здесь, чтобы помочь Тейтуму побороться за звание MVP

36-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, обозначил свою роль в клубе из Бостона.

«Я знаю, что могу набрать 20 очков, знаю, что могу опекать и блокировать лучшего игрока соперника, знаю, что могу перехватывать мяч и делать подборы. Я знаю, какую пользу приношу команде, и мне не обязательно быть лидером. Тейтум — лидер: я здесь для того, чтобы помочь ему стать лучшей версией себя и побороться за звание MVP», — приводит слова Джорджа аккаунт NBA Retweet в социальной сети Х.