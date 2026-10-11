«Самое сложное испытание». Тренер «Локо» Томович — об игре с ЦСКА

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с ЦСКА, который начнётся сегодня, 11 октября, в 17:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы играем на выезде против действующих чемпионов – очевидно, что это самое сложное испытание в чемпионате. Самым главным для нас будет дать нужный объём интенсивности и правильно ответить на уровень контакта, который предложит соперник. Ход игры определит тот, кто будет смелее готов идти в физическое противоборство. В плане тактики, думаю, команды хорошо друг друга знают, так что решающими станут жел