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Расписание предсезонных матчей НБА в ночь с 11 на 12 октября 2026 года

Расписание предсезонных матчей НБА в ночь с 11 на 12 октября 2026 года
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В ночь с 11 на 12 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидают три встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Баскетбол. НБА. Расписание предсезонных игр в ночь с 11 на 12 октября (время московское):

01:30 — «Кливленд Кавальерс» – «Орландо Мэджик»;
02:00 — «Шарлотт Хорнетс» – «Милуоки Бакс»;
04:00 — «Денвер Наггетс» – «Чикаго Буллз».

Начало регулярного чемпионата нового сезона запланировано на 20 октября. Регулярка продлится до 11 апреля 2027 года.

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