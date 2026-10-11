Расписание предсезонных матчей НБА в ночь с 11 на 12 октября 2026 года
В ночь с 11 на 12 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидают три встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Баскетбол. НБА. Расписание предсезонных игр в ночь с 11 на 12 октября (время московское):
01:30 — «Кливленд Кавальерс» – «Орландо Мэджик»;
02:00 — «Шарлотт Хорнетс» – «Милуоки Бакс»;
04:00 — «Денвер Наггетс» – «Чикаго Буллз».
Начало регулярного чемпионата нового сезона запланировано на 20 октября. Регулярка продлится до 11 апреля 2027 года.