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Экс-игрок НБА, выступавший под руководством Ивановича, близок к переходу в «Зенит»

Экс-игрок НБА, выступавший под руководством Ивановича, близок к переходу в «Зенит»
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27-летний пуэрто-риканский и американский профессиональный баскетболист Маркус Ховард, играющий на позиции атакующего защитника в клубе Евролиги «Баскония», близок к уходу из испанского коллектива в санкт-петербургский «Зенит», сообщает Basket News.

Ховард в сезоне-2023/2024 играл под руководством нынешнего тренера «Зенита» Душко Ивановича в «Басконии», набирая в том розыгрыше в среднем 19,5 очка за встречу.

После того как Ховард не был выбран на драфте НБА 2020 года, он подписал двусторонний контракт с «Денвер Наггетс». Выступал за «Денвер» до 2022 года и перешёл в Евролигу в «Басконию».

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