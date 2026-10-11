15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Все понимают ответственность». Барашков — об игре с ЦСКА

«Все понимают ответственность». Барашков — об игре с ЦСКА
Комментарии

28-летний российский профессиональный баскетболист Максим Барашков, играющий на позиции лёгкого форварда за команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», высказался о матче с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это противостояние «Локо» – ЦСКА, думаю, будет одним из самых интересных. Перед тем как стартовал Суперкубок, был опрос – противостояние «Локо» – ЦСКА было в топе, на первом месте. По накалу, по игре, вспоминая эмоции, это была отличная игра. Тяжело сказать, что ЦСКА когда-то не готов. Потому что команда серьёзная, с таким количеством трофеев. Все понимают ответственность за результат», — приводит слова Барашкова пресс-служба турнира.

Материалы по теме