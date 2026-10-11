«Все понимают ответственность». Барашков — об игре с ЦСКА

28-летний российский профессиональный баскетболист Максим Барашков, играющий на позиции лёгкого форварда за команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», высказался о матче с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это противостояние «Локо» – ЦСКА, думаю, будет одним из самых интересных. Перед тем как стартовал Суперкубок, был опрос – противостояние «Локо» – ЦСКА было в топе, на первом месте. По накалу, по игре, вспоминая эмоции, это была отличная игра. Тяжело сказать, что ЦСКА когда-то не готов. Потому что команда серьёзная, с таким количеством трофеев. Все понимают ответственность за результат», — приводит слова Барашкова пресс-служба турнира.