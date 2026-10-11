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«Мы хотим взять золото». Форвард «Локо» Лопатин — о матче с ЦСКА

«Мы хотим взять золото». Форвард «Локо» Лопатин — о матче с ЦСКА
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28-летний российский баскетболист Андрей Лопатин, выступающий на позиции форварда за «Локомотив-Кубань», высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027 с действующим чемпионом турнира ЦСКА (начало в 17:00 мск).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как сказал наш президент, в этом сезоне у нас очень большие цели – мы хотим взять золото. Предстоящий матч будет очень жёстким и интересным. Нам важно придерживаться своей игры и гнуть свою линию. Понятно, что ЦСКА будет играть дома и после поражения в Суперкубке (82:90) они будут уже по-другому настроены. Но мы будем готов