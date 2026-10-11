Источник: «Зенит» не будет выплачивать компенсацию за трансфер защитника «Басконии»

Баскетбольный клуб «Зенит» не будет выплачивать компенсацию за трансфер защитника «Басконии» Маркуса Ховарда. Об этом сообщает El Correro.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры о переходе Ховарда. Испанская «Баскония» разрешила игроку попытаться завершить сделку. Однако сумма отступных в $ 1 млн, по данным источника, является для петербургского клуба неприемлемой.

Отметим, что, как и перед матчем с «Бешикташем», баскетболист не попадёт в заявку на сегодняшний матч с «Ховентудом».

Ховард в сезоне-2023/2024 играл под руководством нынешнего тренера «Зенита» Душко Ивановича в «Басконии», набирая в том розыгрыше в среднем 19,5 очка за встречу.