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Источник: «Зенит» не будет выплачивать компенсацию за трансфер защитника «Басконии»

Источник: «Зенит» не будет выплачивать компенсацию за трансфер защитника «Басконии»
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Баскетбольный клуб «Зенит» не будет выплачивать компенсацию за трансфер защитника «Басконии» Маркуса Ховарда. Об этом сообщает El Correro.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры о переходе Ховарда. Испанская «Баскония» разрешила игроку попытаться завершить сделку. Однако сумма отступных в $ 1 млн, по данным источника, является для петербургского клуба неприемлемой.

Отметим, что, как и перед матчем с «Бешикташем», баскетболист не попадёт в заявку на сегодняшний матч с «Ховентудом».

Ховард в сезоне-2023/2024 играл под руководством нынешнего тренера «Зенита» Душко Ивановича в «Басконии», набирая в том розыгрыше в среднем 19,5 очка за встречу.

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