В «Зените» отреагировали на слухи о возможном переходе Маркуса Ховарда из «Басконии»

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович прокомментировал появившиеся новости о возможном переходе защитника испанской «Басконии» Маркуса Ховарда.

— Сегодня появились новости про Ховарда, вы как-то можете это прокомментировать?

— Ховард… Каждый хороший игрок на рынке нам интересен. Ховард — отличный игрок, и он нам интересен, — приводит слова Ивановича телеграм-канал «Перехват».

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры о переходе Ховарда. Испанская «Баскония» разрешила игроку попытаться завершить сделку. Однако сумма отступных в $ 1 млн, по данным источника, является для петербургского клуба неприемлемой.