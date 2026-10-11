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Тренер «Зенита» Иванович оценил победу команды в матче с «Автодором»

Тренер «Зенита» Иванович оценил победу команды в матче с «Автодором»
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Главный тренер «Зенита» Душко Иванович прокомментировал победу над «Автодором» (91:71) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 71
Автодор
Саратов
Зенит: Ледлум - 23, Жбанов - 16, Мартюк - 14, Ирэбу - 11, Пойтресс - 10, Роберсон - 7, Д. Кулагин - 3, Емченко - 3, Карасёв - 2, Чикишев - 2, Мэйсон, Ньюмэн
Автодор: Холлис - 18, Евсеев - 13, Шикалов - 8, Коско - 7, Захаров - 7, Хаффман - 6, Халдеев - 4, Грин - 3, Шендеров - 3, Пранаускис - 2, Фёдоров

«Поздравляю своих игроков с этой победой, потому что мы играли против «Автодора» — соперника, который очень хорошо играет именно как команда: и в защите, и в нападении, проявляя терпение. Нам нужно было сохранять концентрацию все 40 минут и особенно хорошо играть в защите. Нам это удалось, но в какой-то момент у нас возникли проблемы после того, как наше преимущество превысило 20 очков. Мы немного расслабились и потеряли концентрацию, но в целом это была хорошая игра для нас», — приводит слова Ивановича официальный сайт Единой лиги.

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