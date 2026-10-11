Тренер «Зенита» Иванович оценил победу команды в матче с «Автодором»

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович прокомментировал победу над «Автодором» (91:71) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю своих игроков с этой победой, потому что мы играли против «Автодора» — соперника, который очень хорошо играет именно как команда: и в защите, и в нападении, проявляя терпение. Нам нужно было сохранять концентрацию все 40 минут и особенно хорошо играть в защите. Нам это удалось, но в какой-то момент у нас возникли проблемы после того, как наше преимущество превысило 20 очков. Мы немного расслабились и потеряли концентрацию, но в целом это была хорошая игра для нас», — приводит слова Ивановича официальный сайт Единой лиги.