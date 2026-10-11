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Тренер «Локо» Томович высказался о поражении команды в матче с ЦСКА

Тренер «Локо» Томович высказался о поражении команды в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение от ЦСКА (84:87) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 24, Жан-Шарль - 14, Руженцев - 9, Уэйр - 8, Карпенко - 8, Кливленд - 6, Курбанов - 6, Астапкович - 5, Антонов - 5, Елатонцев - 2, Ганькевич, Чадов
Локомотив-Кубань: Куин - 21, Миллер - 20, Квитковских - 11, Самойленко - 10, Лопатин - 6, Покушевски - 5, Барашков - 4, Ведищев - 3, Темиров - 2, Фирсов - 2, Ворсулев, Абдулбасиров

«Прежде всего поздравляю ЦСКА с победой. Команда выиграла абсолютно заслуженно, потому что она играла на протяжении всех 40 минут. Да, нам удалось вернуться в игру, но в то же время, когда выступаешь в таких важных матчах, у тебя нет права проводить пустые минуты. И в этом смысле ЦСКА сыграл лучше. Это для нас будет хорошим уроком на продолжение сезона. Нам надо играть не только собранно на протяжении всех 40 минут, но и сразу жёстко включаться и в защите, и в нападении», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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