Тренер «Локо» Томович высказался о поражении команды в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение от ЦСКА (84:87) в матче Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего поздравляю ЦСКА с победой. Команда выиграла абсолютно заслуженно, потому что она играла на протяжении всех 40 минут. Да, нам удалось вернуться в игру, но в то же время, когда выступаешь в таких важных матчах, у тебя нет права проводить пустые минуты. И в этом смысле ЦСКА сыграл лучше. Это для нас будет хорошим уроком на продолжение сезона. Нам надо играть не только собранно на протяжении всех 40 минут, но и сразу жёстко включаться и в защите, и в нападении», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».