В воскресенье, 11 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждали два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Баскетбол. Единая лига. Результаты матчей 11 октября:

«Зенит» — «Автодор» — 91:71;

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 87:84.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги регулярный чемпионат пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом является ЦСКА.