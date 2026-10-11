Тренер «Автодора» Вергун высказался о поражении от «Зенита» в матче Единой лиги

Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (71:91) в матче Единой лиги ВТБ.

«Я бы прежде всего сказал, что ребята молодцы. Я понимал, что нас ждёт. И уровень мастерства со стороны соперников… На мой взгляд, «Зенит» сейчас – самая качественно защищающаяся команда в лиге. Я очень рад, что мы получили такой урок и имели возможность пробовать себя против такого уровня контакта и качества защиты. Я очень надеюсь, что лидеры прежде всего правильно извлекут, поймут, увидят суть того, к чему нужно двигаться дальше.

Никто из этих ребят до этого сезона однозначно не играл на этом уровне. И ты можешь рассказывать часами, показывать это на видео, но, пока ты это не прочувствуешь на своей собственной шкуре, мне кажется, лучше уже ничего не придумаешь. Поэтому для меня – я это сказал в раздевалке – прежде всего важно то, как мы отреагируем на этот урок. Повторюсь, с чего начал: они бились до конца. Конкретно сейчас, конкретно на сегодняшний день уровень соперника, мастерства», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.