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Тренер «Автодора» Вергун высказался о поражении от «Зенита» в матче Единой лиги

Тренер «Автодора» Вергун высказался о поражении от «Зенита» в матче Единой лиги
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Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (71:91) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 71
Автодор
Саратов
Зенит: Ледлум - 23, Жбанов - 16, Мартюк - 14, Ирэбу - 11, Пойтресс - 10, Роберсон - 7, Д. Кулагин - 3, Емченко - 3, Карасёв - 2, Чикишев - 2, Мэйсон, Ньюмэн
Автодор: Холлис - 18, Евсеев - 13, Шикалов - 8, Коско - 7, Захаров - 7, Хаффман - 6, Халдеев - 4, Грин - 3, Шендеров - 3, Пранаускис - 2, Фёдоров

«Я бы прежде всего сказал, что ребята молодцы. Я понимал, что нас ждёт. И уровень мастерства со стороны соперников… На мой взгляд, «Зенит» сейчас – самая качественно защищающаяся команда в лиге. Я очень рад, что мы получили такой урок и имели возможность пробовать себя против такого уровня контакта и качества защиты. Я очень надеюсь, что лидеры прежде всего правильно извлекут, поймут, увидят суть того, к чему нужно двигаться дальше.

Никто из этих ребят до этого сезона однозначно не играл на этом уровне. И ты можешь рассказывать часами, показывать это на видео, но, пока ты это не прочувствуешь на своей собственной шкуре, мне кажется, лучше уже ничего не придумаешь. Поэтому для меня – я это сказал в раздевалке – прежде всего важно то, как мы отреагируем на этот урок. Повторюсь, с чего начал: они бились до конца. Конкретно сейчас, конкретно на сегодняшний день уровень соперника, мастерства», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги.

Мат