«Мы были в фокусе все 40 минут». Защитник «Зенита» Емченко — о победе в игре с «Автодором»

Защитник «Зенита» Владислав Емченко высказался о победе в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (91:71).

«Рад, что мы сегодня выиграли. Каждая игра важна. Мы знали, что являемся фаворитами в матче, но расслабляться ни в коем случае было нельзя. Мы провели отличную подготовку к матчу, изучили сильные стороны соперника. Несмотря на то что состав «Автодора» менее опытный, они играют отлично.

Такие команды всегда опасны. Считаю, что мы были в фокусе все 40 минут, хоть, как и в любой игре, были какие-то потери, моменты недопонимания. В общем и целом считаю, что проведена успешная работа. С уверенной победой нас всех», — приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».