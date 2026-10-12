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«Мы были в фокусе все 40 минут». Защитник «Зенита» Емченко — о победе в игре с «Автодором»

«Мы были в фокусе все 40 минут». Защитник «Зенита» Емченко — о победе в игре с «Автодором»
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Защитник «Зенита» Владислав Емченко высказался о победе в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (91:71).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 71
Автодор
Саратов
Зенит: Ледлум - 23, Жбанов - 16, Мартюк - 14, Ирэбу - 11, Пойтресс - 10, Роберсон - 7, Д. Кулагин - 3, Емченко - 3, Карасёв - 2, Чикишев - 2, Мэйсон, Ньюмэн
Автодор: Холлис - 18, Евсеев - 13, Шикалов - 8, Коско - 7, Захаров - 7, Хаффман - 6, Халдеев - 4, Грин - 3, Шендеров - 3, Пранаускис - 2, Фёдоров

«Рад, что мы сегодня выиграли. Каждая игра важна. Мы знали, что являемся фаворитами в матче, но расслабляться ни в коем случае было нельзя. Мы провели отличную подготовку к матчу, изучили сильные стороны соперника. Несмотря на то что состав «Автодора» менее опытный, они играют отлично.

Такие команды всегда опасны. Считаю, что мы были в фокусе все 40 минут, хоть, как и в любой игре, были какие-то потери, моменты недопонимания. В общем и целом считаю, что проведена успешная работа. С уверенной победой нас всех», — приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».

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