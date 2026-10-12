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Тренер «Лейкерс» Редик высказался о реформе, призванной повысить конкуренцию в НБА

Тренер «Лейкерс» Редик высказался о реформе, призванной повысить конкуренцию в НБА
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о том, как изменения в системе драфт-лотереи НБА могут повлиять на конкуренцию в лиге.

Его спросили, поможет ли реформа бороться с «танкингом» — намеренным ослаблением команды ради более высокого выбора на драфте.

«Каждое новое правило может привести к неожиданным последствиям», — приводит слова Редика журналист Дэйв Макменамин в соцсети X.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне 10 команд НБА проиграли не менее 50 матчей. В играх с ними «Лейкерс» одержали 26 побед и потерпели три поражения.

Новая система драфт-лотереи вступит в силу в 2027 году. Она изменит условия для трёх команд, занявших последние места в регулярном чемпионате, и, как рассчитывает лига, побудит их бороться за победы до конца сезона.

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