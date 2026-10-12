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Стало известно, как «Голден Стэйт» планирует использовать Стефена Карри в предсезонке НБА

Стало известно, как «Голден Стэйт» планирует использовать Стефена Карри в предсезонке НБА
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Тренерский штаб «Голден Стэйт Уорриорз» бережно дозирует игровое время разыгрывающего Стефена Карри в предсезонке. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

По данным источника, таким клуб реализует долгосрочный план, учитывающий возраст и физическое состояние баскетболиста. В прошлом сезоне Карри из-за проблем с коленом пропустил два месяца. Более того, минувшим летом он сам предложил сократить работу на площадке, чтобы избежать лишней нагрузки и подойти к сезону в оптимальной форме.

Напомним, в недавней предсезонной игре с «Сакраменто Кингз» Карри провёл на площадке 14 минут и записал на свой счёт восемь очков.

НБА — предсезонные матчи
11 октября 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
111 : 106
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Лендеборг - 23, Уильямс - 19, Сантос - 15, Подзиемски - 14, Ньянг - 13, Карри - 8, Ричард - 7, Бэсси - 5, Хорфорд - 4, Грин - 3, Пэйтон II, Порзингис, Мелтон, Крайер, Терри, Тухи, Келли, Леонс, Айк
Сакраменто Кингз: Эйкафф - 25, Могб