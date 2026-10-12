Стало известно, как «Голден Стэйт» планирует использовать Стефена Карри в предсезонке НБА

Тренерский штаб «Голден Стэйт Уорриорз» бережно дозирует игровое время разыгрывающего Стефена Карри в предсезонке. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

По данным источника, таким клуб реализует долгосрочный план, учитывающий возраст и физическое состояние баскетболиста. В прошлом сезоне Карри из-за проблем с коленом пропустил два месяца. Более того, минувшим летом он сам предложил сократить работу на площадке, чтобы избежать лишней нагрузки и подойти к сезону в оптимальной форме.

Напомним, в недавней предсезонной игре с «Сакраменто Кингз» Карри провёл на площадке 14 минут и записал на свой счёт восемь очков.