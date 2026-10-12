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Мячи со встроенным чипом могут появиться на матчах НБА в 2027 году

Мячи со встроенным чипом могут появиться на матчах НБА в 2027 году
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Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, что лига тестирует баскетбольные мячи со встроенным чипом весом около одного грамма. По его словам, игроки не замечают разницы, а уже в 2027 году году технология может помочь арбитрам во время матчей.

«Мы экспериментируем с небольшим чипом весом примерно в один грамм, встроенным в баскетбольный мяч. Игроки не чувствуют разницы — это хороший знак. Думаю, уже в следующем году его можно будет использовать, чтобы помогать судьям во время матчей», — сказал Сильвер в эфире CNBC Sport.

При этом комиссионер видит у технологии и другое применение — она позволит баскетболистам любого возраста анализировать технику броска. Например, если игрок выполнит сотни бросков, данные с чипа помогут определить, при каких угле и вращении мяча вероятность попадания выше. Однако до появления версии, предназначенной для массового рынка, вероятно, пройдёт больше времени.

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