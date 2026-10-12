Дончич назвал качество грузинского центрового «Лейкерс», впечатлившее его больше всего

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рассказал, что его впечатлило в игре грузинского центрового Александра Мамукелашвили.

«Я, конечно, уже играл против него и примерно представлял, что он за игрок. Но больше всего меня впечатлили его умение обращаться с мячом и способность читать игру. Многие его передачи и правда недооценивают. Вот это по-настоящему меня поразило.

Я обожаю играть пик-н-ролл! Но, как вы сказали, с прошлого сезона я всё чаще действую без мяча. И это хорошо: такая игра помогает всей команде в нападении», — приводит слова Дончича Yahoo Sports.