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Предсезонка НБА — 2026/2027: результаты матчей 12 октября

Предсезонка НБА — 2026/2027: результаты матчей 12 октября
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С 11 на 12 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 11 на 12 октября:

  • «Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 115:132;
  • «Кливленд Кавальерис» — «Орландо Мэджик» — 119:105;
  • «Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 105:90;
  • «Денвер Наггетс» — «Чикаго Буллз» — 133:128.

Напомним, регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда оказалась сильнее «Сан-Антонио Спёрс».

Следите за повесткой НБА на «Чемпионате»:
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