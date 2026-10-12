Предсезонка НБА — 2026/2027: результаты матчей 12 октября

С 11 на 12 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 11 на 12 октября:

«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 115:132;

«Кливленд Кавальерис» — «Орландо Мэджик» — 119:105;

«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 105:90;

«Денвер Наггетс» — «Чикаго Буллз» — 133:128.

Напомним, регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда оказалась сильнее «Сан-Антонио Спёрс».