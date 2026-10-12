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Йокич оформил трипл-дабл за 26 минут в предсезонке НБА. Ему понадобились три четверти

Йокич оформил трипл-дабл за 26 минут в предсезонке НБА. Ему понадобились три четверти
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич помог «Денверу» в предсезонном матче с «Чикаго Буллз» (133:128), который команды провели в рамках подготовки к сезону-2026/2027.

НБА — предсезонные матчи
12 октября 2026, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 125
Чикаго Буллз
Чикаго
Денвер Наггетс: Гордон - 25, Йокич - 22, Джонсон - 15, Строутер - 13, Мюррэй - 13, Холмс - 11, Хопкинс - 10, Джонс - 4, Ннаджи - 4, Браун - 2, Уитмор - 2, Бразиле - 2, Нембард - 2, Дерозан - 2, Диалло - 2, Багли, Уокер, Миллер, Гудвин, Джонс, Хоукинс
Чикаго Буллз: Миллер - 26, Уилсон - 17, Хилд - 15, Бузелис - 13, Смит - 11, Робинсон - 8, Эссенг - 8, Гидди - 7, Хоукинс - 6, Уильямс - 6, Окоро - 5, Бриджес - 3, Джонс - 3, Суэйн, Клэкстон, Коллинс, Бостон, Авака, Петерсон, Селлерс, Пауэлл

Сербский центровой оформил трипл-дабл за три четверти. За 26 минут на площадке он набрал 22 очка, сделал 11 подборов и отдал 10 результативных передач. Йокич реализовал восемь из 12 бросков и поставил один блок-шот. Его показатель «плюс-минус» составил «+6».

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