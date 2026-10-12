Йокич оформил трипл-дабл за 26 минут в предсезонке НБА. Ему понадобились три четверти

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич помог «Денверу» в предсезонном матче с «Чикаго Буллз» (133:128), который команды провели в рамках подготовки к сезону-2026/2027.

Сербский центровой оформил трипл-дабл за три четверти. За 26 минут на площадке он набрал 22 очка, сделал 11 подборов и отдал 10 результативных передач. Йокич реализовал восемь из 12 бросков и поставил один блок-шот. Его показатель «плюс-минус» составил «+6».

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