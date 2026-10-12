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Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонке НБА

Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонке НБА
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Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонном матче НБА. Центровой «Денвер Наггетс» достиг этого результата во встрече с «Чикаго Буллз», которую его команда выиграла 12 октября со счётом 133:128.

НБА — предсезонные матчи
12 октября 2026, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 125
Чикаго Буллз
Чикаго
Денвер Наггетс: Гордон - 25, Йокич - 22, Джонсон - 15, Строутер - 13, Мюррэй - 13, Холмс - 11, Хопкинс - 10, Джонс - 4, Ннаджи - 4, Браун - 2, Уитмор - 2, Бразиле - 2, Нембард - 2, Дерозан - 2, Диалло - 2, Багли, Уокер, Миллер, Гудвин, Джонс, Хоукинс
Чикаго Буллз: Миллер - 26, Уилсон - 17, Хилд - 15, Бузелис - 13, Смит - 11, Робинсон - 8, Эссенг - 8, Гидди - 7, Хоукинс - 6, Уильямс - 6, Окоро - 5, Бриджес - 3, Джонс - 3, Суэйн, Клэкстон, Коллинс, Бостон, Авака, Петерсон, Селлерс, Пауэлл

Йокич набрал необходимые показатели уже за три четверти. За 26 минут на площадке он записал на свой счёт 22 очка, 11 подборов и 10 результативных передач. Серб реализовал восемь из 12 бросков с игры, поставил один блок-шот, а его «плюс-минус» составил «+6».

Напомним, предстоящий сезон-2026/2027 станет для 31-летнего Йокича 12-м в НБА. В прошлом чемпионате он сыграл 65 матчей и в среднем за 34,8 минуты на