Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонке НБА

Никола Йокич впервые в карьере оформил трипл-дабл в предсезонном матче НБА. Центровой «Денвер Наггетс» достиг этого результата во встрече с «Чикаго Буллз», которую его команда выиграла 12 октября со счётом 133:128.

Йокич набрал необходимые показатели уже за три четверти. За 26 минут на площадке он записал на свой счёт 22 очка, 11 подборов и 10 результативных передач. Серб реализовал восемь из 12 бросков с игры, поставил один блок-шот, а его «плюс-минус» составил «+6».

Напомним, предстоящий сезон-2026/2027 станет для 31-летнего Йокича 12-м в НБА. В прошлом чемпионате он сыграл 65 матчей и в среднем за 34,8 минуты на