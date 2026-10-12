«Меня приняли с распростёртыми объятиями». Канадский баскетболист — о возвращении в Россию

Канадский атакующий защитник казанского УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс поделился мнением о процессе адаптации в новой команде после возвращения в Россию. Он отметил, несмотря на обновление состава, взаимопонимание с тренерским штабом уже налажено, и сравнил текущие отношения с тренером с периодом работы в Красноярске.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Ратэн-Мэйс выступал за красноярский «Енисей» в Единой лиге ВТБ. По итогам сезона он установил рекорд как по количеству очков (924), так и по средней результативности (25,4).

— Ксэвьер, с возвращением в Россию! Как проходит твоя адаптация в новой команде — уже полегче, учитывая предыдущий опыт в Красноярске?

— Всё идёт хорошо. Конечно, команда обновилась — у нас 12 новых игроков, так что ещё предстоит освоиться и научиться понимать друг друга. Но мои отношения с тренером складываются очень хорошо: они стали по-настоящему развиваться и процветать с тех пор, как мы начали подготовку к сезону. В самом начале были некоторые шероховатости, однако сейчас мы прекрасно понимаем друг друга: я знаю, чего ожидать от Милана [Каракаша], а он знает, чего ожидать от меня. Считаю, что для защитника отношения с тренером являются одними из самых важных, и у нас всё замечательно.

Это очень напоминает мне работу с Йовицей Арсичем в «Енисее». Так что всё складывается отлично. Город просто великолепен, организация на высоте: Богдан [Богачёв], Ольга [Ахсанова] и все остальные — невероятные люди. Меня приняли с распростёртыми объятиями, как полноправного члена этой баскетбольной семьи. Я очень рад быть здесь, воодушевлён нашим потенциалом и тем, чего мы можем достичь вместе, — поделился Ратэн-Мэйс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с защитником УНИКСа Ксэвьером Ратэн-Мэйсом на «Чемпионате».