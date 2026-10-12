Ксэвьер Ратэн-Мэйс прокомментировал слухи о переходе в «Зенит» и объяснил выбор УНИКСа

Атакующий защитник казанского УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит», подтвердив, что переговоры о возвращении в Россию велись на протяжении последнего года. Он также рассказал, что перед стартом текущего сезона Единой лиги ВТБ общался с несколькими клубами, но УНИКС проявил интерес одним из первых и в итоге стал его выбором.

— За прошедшие 12 месяцев в медиа регулярно появлялись слухи о твоём возможном переходе в «Зенит». Насколько эти разговоры соответствовали действительности?

— Да, за последний год — может, даже чуть дольше — действительно было много разговоров о моём возможном возвращении. Знаешь, я всегда говорил: найти место, где тебя по-настоящему любят и ценят, удаётся нечасто. И с первого же года в России я чувствовал невероятный приём, любовь и поддержку со стороны Единой лиги ВТБ — от руководства до болельщиков. И я всегда называл Россию чем-то вроде своего второго дома. Помню, в прошлом году в Белграде мы играли то ли с «Партизаном», то ли с «Црвеной Звездой», и на матче в первом ряду сидел президент Сергей Кущенко.

Я подошёл к нему, крепко обнял, и он спросил, когда вернусь домой. Я ответил: «Скоро» (улыбается). Перед нынешним сезоном я вёл переговоры с несколькими командами, однако УНИКС проявил интерес с самого начала — они были одними из первых, кто пытался подписать меня ещё из «Енисея». У нас сложились отличные отношения, и я почувствовал, что должен перейти именно сюда. Мне показалось, что здесь у меня наилучший шанс выиграть чемпионат и сделать что-то особенное, — сказал Ратэн-Мэйс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с защитником УНИКСа Ксэвьером Ратэн-Мэйсом на «Чемпионате».