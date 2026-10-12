Защитник УНИКСа Ратэн-Мэйс объяснил, почему доверие для него важнее Евролиги

Канадский атакующий защитник казанского УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс рассказал, почему для него принципиально важны игровое время и доверие тренерского штаба, а также заявил о готовности проводить на площадке столько минут, сколько потребуется команде.

— Президент Евгений Богачёв также рассказывал, что в УНИКСе тебе пообещали больше игрового времени, чем в «Баварии». Почему для тебя вопрос роли и количества игровых минут был так принципиально важен на данном этапе карьеры?

— Просто люблю баскетбол. Я фанат этой игры и обожаю быть на площадке. И на данном этапе мне важнее не столько играть в Евролиге, сколько быть там, где меня любят, ценят и где мне доверяют важную роль. Я из тех парней, кто, получая стабильное игровое время, выступает на чрезвычайно высоком уровне — все видели, какую результативность я демонстрировал в «Енисее». Именно этого хотел и от своей новой роли. В УНИКСе мне дали возможность стать лидером и одним из ключевых игроков, и я чрезвычайно благодарен за это и руководству, и тренеру. Думаю, уже заметно, что начинаю чувствовать себя всё комфортнее, получая больше минут, буду только прибавлять по ходу сезона.

— Сейчас ты играешь примерно 26 минут за матч. Для тебя это оптимальное количество игрового времени, если учитывать продолжительность сезона?

— Честно говоря, сколько бы минут ни выделил тренерский штаб — я к этому готов, потому что в предсезонке мне не давали продыху. Я постоянно работал в тренажёрке, тренировался два раза в день, а после командных занятий возвращался в зал поздно вечером: бросал с Костасом (Каймакоглу, помощником тренера. — Прим. «Чемпионата») и делал другие упражнения. Готовлю тело к тому, чтобы в каждом матче играть хоть по 40 минут, если потребуется. Понимаю свою роль и знаю, чего от меня ждут. Так что готов играть сколько угодно — будь то матч с ЦСКА с минимальным перевесом или недавняя встреча с «Самарой». Я наконец-то вернулся в форму, когда могу быть ведущим защитником, и готов проводить на паркете столько, сколько нужно команде для побед, — сказал Ратэн-Мэйс в