«Нам платят за то, чтобы мы играли». Ратэн-Мэйс высказался о календаре Единой лиги

Канадский атакующий защитник казанского УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс рассказал об атмосфере внутри клуба после возвращения из Европы, отношениях с руководством и высказался за увеличение количества матчей в календаре Единой лиги ВТБ.

— После возвращения из Европы как тебе атмосфера внутри УНИКСа и организация процессов в казанском клубе?

— Здесь здорово. Это семейная организация: всё построено на заботе об игроках и на том, чтобы обеспечивать нас всем необходимым. Больше всего ценю, что руководство всегда на связи — 24/7. Для меня всё строится на отношениях и уважении. Здесь генеральный менеджер, вице-президент и президент лично приходят на тренировки, наблюдают. Они участвуют во всём, что мы делаем. С Богданом у меня сложились отличные отношения — могу обсудить с ним что угодно. Такое встретишь не везде. Обычно руководство держится обособленно от команды. А здесь мы единое целое, искренне этим восхищаюсь. В такой среде приятно работать, думаю, любой в нашей команде скажет то же самое. УНИКС — отличный клуб, и я счастлив быть здесь.

— А как тебе график матчей — тебе комфортнее играть в России, где календарь менее напряжённый ввиду отсутствия еврокубков?

— У меня отличные отношения с президентом Единой лиги ВТБ, и я прямо говорил ему, что выступаю за увеличение количества матчей. Считаю, это должно стать нормой, ведь в нашем чемпионате есть сильные команды. Думаю, нам нужно играть по 35-40 матчей за сезон. Знаю, что в Европе некоторые просят больше отдыха, но нам платят большие деньги за то, чтобы мы играли в баскетбол по несколько часов в день. Если бы мы могли играть три раза в неделю, я был бы только за. Для меня это идеальный вариант. В лиге всё время обсуждают формат календаря, и я бы обязательно сказал руководству, что нам нужно больше матчей. Мне кажется, это пойдёт на пользу и игрокам, и всей лиге. В Европе я убедился, что огромное число людей по-прежнему следит за Единой лигой ВТБ. Так что я выступаю за расширение календаря — обязательно напиши об этом (улыбается), — сказал Ратэн-Мэйс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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