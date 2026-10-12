Носимые технологии вызвали опасения в НБА из-за переговоров о контрактах

Комиссионер НБА Адам Сильвер подтвердил, что игроки лиги с осторожностью относятся к использованию носимых технологий во время матчей. Причина — опасения, что клубы могут использовать физические данные и данные отслеживания против них в будущих переговорах о контрактах.

«Если ты можешь увидеть, что игрок замедляется или что-то в этом роде, они беспокоятся, что это может быть использовано в переговорах, и я это понимаю», — приводит слова Сильвера CNBC Sport.

Речь идёт о датчиках и трекерах, которые фиксируют перемещения, ускорение, нагрузку и другие физические показатели баскетболистов в реальном времени.

Ранее профсоюз игроков НБА (NBPA) уже выступал против обязательного внедрения носимых устройств в играх, ссылаясь на вопросы приватности и возможного влияния на переговоры.