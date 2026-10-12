«Енисей» занимает особое место в моём сердце». Ратэн-Мэйс — о возвращении в Красноярск

Канадский атакующий защитник казанского УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс рассказал, что возвращение в Красноярск на матч с «Енисеем» будет для него эмоциональным, и заявил, что не ждёт особого отношения к себе со стороны соперников, несмотря на статус рекордсмена Единой лиги ВТБ по результативности.

— Говоря о «Енисее», ты упомянул, что до сих пор общаешься с тренером Арсичем. Будет ли встреча с красноярцами для тебя особенной или, может быть, даже непростой с эмоциональной точки зрения?

— Непростой? Я бы так не сказал. Эмоциональной — да. Меня даже сейчас накрывают эмоции. «Енисей» занимает совершенно особое место в моём сердце, как и Йовица. Благодарен за то, как ко мне там относились, и за предоставленную возможность. Нам удалось достичь исторических результатов, а я стал одним из первых, кто набрал 1000 очков за сезон. Конечно, возвращение будет эмоциональным. Помню, когда был опубликован календарь, я первым делом проверил, когда же, чёрт возьми, мы играем в Красноярске. Расстроился, что это последняя игра в регулярном сезоне. Мы как раз обсуждали это с Йовицей по телефону: а что, если они будут бороться за шестое место и им нужно будет выигрывать этот матч? Как я буду себя чувствовать в таком случае? Посмотрим. Но я с нетерпением жду возможности вернуться в Красноярск, сыграть перед местными болельщиками, обнять Йовицу на бровке и увидеть всех, кто сделал тот период незабываемым. Это был особенный сезон, воспоминания о нём навсегда останутся в моём сердце.

— Учитывая твою историю и статус рекордсмена по результативности в истории Единой лиги, ты ощущаешь какое-то особое отношение к себе со стороны соперников?

— Я бы так не сказал. Определённо заслужил уважение в лиге, в том числе среди тренеров. Когда впервые вошёл в нашу раздевалку, ребята сказали: «Наконец-то ты вернулся!» И это очень много значит. Но я не хочу, чтобы ко мне относились по-особому. Когда ви