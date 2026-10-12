«Тяжёлая игра. Мы дали им слишком большую фору». Тревелин Куин — о поражении от ЦСКА

Защитник «Локомотива-Кубани» Тревелин Куин прокомментировал поражение от ЦСКА (84:87) в матче Единой лиги ВТБ.

«Тяжёлая получилась игра. Мы дали ЦСКА слишком большую фору, а команду с таким уровнем взаимопонимания догонять непросто. Включаться надо сразу, не ждать четвёртой четверти. В последней атаке я пошёл на бросок через Мело Тримбла, потому что, согласно нашим скаутским отчётам, он далеко не самый сильный игрок ЦСКА в защите. В том эпизоде он опекал меня, поэтому я решил атаковать сам.

В итоге Мело отзащищался отлично, моё почтение. Но сезон длинный, ещё встретимся. Каждая команда настраивается на победу вне зависимости от соперника. Это значит