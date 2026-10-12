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«Тяжёлая игра. Мы дали им слишком большую фору». Тревелин Куин — о поражении от ЦСКА

«Тяжёлая игра. Мы дали им слишком большую фору». Тревелин Куин — о поражении от ЦСКА
Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубани» Тревелин Куин прокомментировал поражение от ЦСКА (84:87) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 24, Жан-Шарль - 14, Руженцев - 9, Уэйр - 8, Карпенко - 8, Кливленд - 6, Курбанов - 6, Астапкович - 5, Антонов - 5, Елатонцев - 2, Ганькевич, Чадов
Локомотив-Кубань: Куин - 21, Миллер - 20, Квитковских - 11, Самойленко - 10, Лопатин - 6, Покушевски - 5, Барашков - 4, Ведищев - 3, Темиров - 2, Фирсов - 2, Ворсулев, Абдулбасиров

«Тяжёлая получилась игра. Мы дали ЦСКА слишком большую фору, а команду с таким уровнем взаимопонимания догонять непросто. Включаться надо сразу, не ждать четвёртой четверти. В последней атаке я пошёл на бросок через Мело Тримбла, потому что, согласно нашим скаутским отчётам, он далеко не самый сильный игрок ЦСКА в защите. В том эпизоде он опекал меня, поэтому я решил атаковать сам.

В итоге Мело отзащищался отлично, моё почтение. Но сезон длинный, ещё встретимся. Каждая команда настраивается на победу вне зависимости от соперника. Это значит