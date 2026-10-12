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«Расстраиваться не из-за чего». Джош Харт — о приостановке переговоров с «Нью-Йорком»

«Расстраиваться не из-за чего». Джош Харт — о приостановке переговоров с «Нью-Йорком»
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт прокомментировал ситуацию с переговорами о новом контракте. Несколько дней назад стало известно, что клуб не будет вести переговоры о продлении до более позднего этапа чемпионата, чтобы устранить отвлекающие факторы перед новым сезоном.

«Всё образуется. На самом деле, я не особо парюсь из-за этого. Очевидно, что у нас высокие ожидания от сезона, поэтому хорошо, что мы можем полностью сфокусироваться на игре и двигаться дальше. В конце концов, у меня всё ещё действует контракт. У нас чертовски отличная команда, которая собирается защитить титул, да и за пределами площадки всё замечательно. Так что расстраиваться не из-за чего. Конечно, хочется закрыть такие вопросы, если не получается, это точно не то, из-за чего стоит терять сон. Нам уже повезло, раз мы можем зарабатывать на жизнь игрой в баскетбол», — приводит слова Харта sny_knicks в социальной сети Х.

У Харта осталось два года по контракту, при этом на второй из них действует опция команды ($ 22,3 млн). Баскетболисту доступно четырёхлетнее продление на сумму до $ 132 млн.

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