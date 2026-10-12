Ксэвьер Ратэн-Мэйс: я в УНИКСе для того, чтобы выиграть этот чёртов трофей

Атакующий защитник УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс заявил, что главная цель его перехода в казанский клуб — победа в Единой лиге ВТБ. Канадец также с уважением отозвался о ЦСКА и лидерах армейцев, но подчеркнул, что намерен побороться за трофей.

«Конечно, ЦСКА — сильный соперник. Невероятно видеть, как им удаётся так долго сохранять состав. Мело [Тримбл], Каспер [Уэйр] и все остальные ребята просто потрясающие. Однако я в УНИКСе для того, чтобы выиграть этот чёртов трофей. А что касается всего остального — будь что будет. Побить рекорд сезона по результативности — задача не недостижимая, просто сложная.

А вот личный рекорд по количеству очков за матч — это другой разговор. С «Самарой» я уже набрал 34 очка за 23 минуты. Дай сыграть чуть больше, я бы попытался», — сказал Ратэн-Мэйс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с защитником УНИКСа Ксэвьером Ратэн-Мэйсом на «Чемпионате».

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