Ратэн-Мэйс высказался об уровне топ-клуба ЕЛ ВТБ после игры в Евролиге: тут всё понятно

Атакующий защитник казанского УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс оценил уровень конкуренции в Единой лиге ВТБ после выступления в Евролиге. После ухода из «Енисея» в 2024 году канадец представлял «Реал» и «Баварию».

— После года в Евролиге и возвращения в Россию как ты оцениваешь изменившийся уровень конкуренции в Единой лиге ВТБ в этом сезоне?

— Ещё в мой первый сезон Единая лига ВТБ была невероятно сильной. Да, сейчас команд меньше, но игроки, которых они привлекли, — высочайшего класса. Например, работа тренера «Локо» заслужила огромного уважения с моей стороны. Он собрал потрясающий состав, подписание Маркоса Найта стало для них отличным усилением. ЦСКА — это ЦСКА, тут всё понятно (улыбается).

У «Уралмаша» есть несколько хороших игроков, у «Пармы» тоже отличный состав. Так что уровень конкуренции высокий, поэтому выходить на площадку и соревноваться — одно удовольствие. И именно поэтому надеюсь, что в будущем нам позволят играть больше матчей — так будет гораздо веселее, — сказал Ратэн-Мэйс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с защитником УНИКСа Ксэвьером Ратэн-Мэйсом на «Чемпионате».