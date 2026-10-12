«Мы новая команда». Ксэвьер Ратэн-Мэйс обратился к фанатам УНИКСа

Атакующий защитник УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс обратился к болельщикам казанского клуба и попросил их поддерживать команду не только в удачные моменты, но и в трудные периоды.

— Поделишься тем, какие задачи руководство поставило перед командой в этом году?

— Фанаты в Казани невероятные, и я безмерно благодарен им за поддержку. Хочу сказать одно: поддерживайте нас и когда всё хорошо, и в трудные моменты. А мы сделаем всё, чтобы показывать лучший баскетбол. Наша цель — чемпионский титул, мы стремимся к ней каждый день. Надеемся, сможем продолжать в том же духе на протяжении всего сезона и оправдать ожидания.

Верю, что болельщики проявят по отношению к нам немного терпения, ведь мы новая команда. Но верьте в наш потенциал и в то, что мы демонстрируем на площадке. Мы полны энтузиазма, с нетерпением ждём следующего домашнего матча и будем рады увидеть всех на трибунах, — сказал Ратэн-Мэйс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с защитником УНИКСа Ксэвьером Ратэн-Мэйсом на «Чемпионате».

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