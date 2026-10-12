Новичок УНИКСа Ратэн-Мэйс: при всём уважении я устал видеть, как ЦСКА забирает трофей

Атакующий защитник УНИКСа Ксэвьер Ратэн-Мэйс признался, что хочет прервать гегемонию ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Канадский спортсмен перешёл в казанский клуб летом этого года.

— Ставишь ли перед собой цель в этом сезоне обновить собственный рекорд по результативности за сезон?

— Его, наверное, будет сложно побить. В «Енисее» ситуация была совсем иной: я играл по 34 минуты и брал на себя огромное количество бросков. В более сильной команде это будет непросто повторить. Конечно, у нас бывают разгромные победы — как с «Самарой», где я набрал 34 очка за 23 минуты.

Однако выдавать такое каждый вечер не получится. Так что этот рекорд не главная цель. Моя цель — выиграть чемпионат. Очень уважаю ЦСКА и то, чего они добились за эти годы, победив трижды подряд. Но при всём уважении я устал видеть, как армейцы забирают трофей. И я сказал об этом сразу же, как приехал в Казань, — сказал Ратэн-Мэйс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с защитником УНИКСа Ксэвьером Ратэн-Мэйсом на «Чемпионате».