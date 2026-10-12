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Душко Иванович рассказал о состоянии Воронцевича и других игроков «Зенита»

Душко Иванович рассказал о состоянии Воронцевича и других игроков «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Душко Иванович прокомментировал состояние российского форварда Андрея Воронцевича и других игроков команды.

— В каком состоянии Воронцевич и другие ребята? Сегодня не играли Антипов, Земский.
— Что касается Андрея, следим за его здоровьем день за днём. Могу с уверенностью сказать, что мы оцениваем его состояние с медицинским штабом, но точных сроков назвать не могу.

У Паши Земского небольшие проблемы с плечом, сегодня он не был готов. Что касается Артема, он недавно присоединился к полноценным тренировкам, скоро будет готов помочь команде, — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».

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