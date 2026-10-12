Душко Иванович рассказал о состоянии Воронцевича и других игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович прокомментировал состояние российского форварда Андрея Воронцевича и других игроков команды.

— В каком состоянии Воронцевич и другие ребята? Сегодня не играли Антипов, Земский.

— Что касается Андрея, следим за его здоровьем день за днём. Могу с уверенностью сказать, что мы оцениваем его состояние с медицинским штабом, но точных сроков назвать не могу.

У Паши Земского небольшие проблемы с плечом, сегодня он не был готов. Что касается Артема, он недавно присоединился к полноценным тренировкам, скоро будет готов помочь команде, — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита».