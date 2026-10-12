«Оставило во мне глубокий след». Тренер «Бостона» Джо Маззулла — о воспитании отца

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, что отец с детства прививал ему физическую и ментальную стойкость. По его словам, это дало успех, но оставило и травмы. Маззулла отметил, что отец любил его, но не научил эмоциональному интеллекту. Своих детей он намерен воспитывать так же, но с акцентом на эмоциональное развитие и ответственность.

«Отец с самого детства задавал для меня высокую планку. Мы выросли в Род-Айленде, где сама жизнь закаляет, но он требовал, чтобы мы проявляли стойкость во всём — и физическую, и психологическую. Такое воспитание помогло мне многого добиться, но принесло и немало боли. Мне понадобилось много времени, чтобы научиться справляться с тем, что оно во мне оставило. Но без отца я не был бы тем, кем стал.

Он играл в баскетбол и в колледже, и на профессиональном уровне. Он знал, что такое успех и чего нужно добиться, чтобы выделиться. Отец был готов смириться с тем, что я могу на него обижаться, если это поможет мне стать сильнее. Он даже говорил, что однажды я, возможно, пожалею о некоторых своих поступках. Но его это не останавливало: он считал, что всё это необходимо для моего развития.

Повзрослев, я понял: отец всегда меня любил, просто выражал свою любовь по-другому. Думаю, он не научил меня понимать свои чувства и справляться с ними. Некоторые его поступки оставили во мне глубокий след, а возможно, и травмы. Тогда я просто не знал, как со всем этим быть.

Я хочу воспитывать своих детей примерно так же, но при этом помогать им развивать эмоциональный интеллект. Дома мы часто говорим о благодарности — о возможностях и способностях, которыми наделил нас бог, и о том, что важно использовать их по максимуму. Я хочу, чтобы дети понимали: талант и возможности — это ещё и ответственность. Нужно стремиться раскрыть свои сильные стороны и использовать их как можно лучше». — поделился Джо Маззулла в подкасте Champion Mindset with Daniel Cormier.