Донован Митчелл высказался о перспективах «Кливленда» в предстоящем сезоне НБА

Защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл высказался о перспективах команды в предстоящем сезоне НБА.

«Я бы не стал говорить «сейчас или никогда», но определённое чувство безотлагательности присутствует. Мне кажется, когда ты ставишь вопрос в такой плоскости, это создаёт слишком много лишнего напряжения. В этом нет необходимости. Мы действуем уверенно и напористо. Жмём педаль газа в пол. В то же время мы не смотрим на ситуацию так, будто у нас в запасе есть ещё лет 10.

Полагаю, поражение в прошлом плей-офф действительно заставило нас взглянуть на вещи иначе, и все такие: «Так, ладно, теперь мы знаем, каково это». Потому что лично я в своей карьере ещё никогда не заходил так далеко» — сказал Митчелл в подкасте на YouTube-канале ComplexBets.