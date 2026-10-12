Иван Ухов объяснил, почему пропустил матч ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»

31-летний российский защитник ЦСКА Иван Ухов рассказал, что пропустил игру с «Локомотивом-Кубань» из-за повреждения икроножной мышцы. ЦСКА обыграл краснодарскую команду в домашнем матче Единой лиги ВТБ со счётом 87:84.

«Ничего критичного. Просто неудачное столкновение в предыдущем матче с «Уралмашем». Икроножная мышца. Точные сроки восстановления не скажу, но надеюсь, что в ближайшие дни смогу восстановиться. С каждом днём становится всё лучше», — приводит слова Ухова «Матч ТВ».

Напомним, в следующем матче ЦСКА сыграет во Владивостоке с новичком Единой лиги, клубом «Динамо». Встреча состоится 14 октября.