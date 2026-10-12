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Иван Ухов объяснил, почему пропустил матч ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»

Иван Ухов объяснил, почему пропустил матч ЦСКА с «Локомотивом-Кубань»
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31-летний российский защитник ЦСКА Иван Ухов рассказал, что пропустил игру с «Локомотивом-Кубань» из-за повреждения икроножной мышцы. ЦСКА обыграл краснодарскую команду в домашнем матче Единой лиги ВТБ со счётом 87:84.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
87 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 24, Жан-Шарль - 14, Руженцев - 9, Уэйр - 8, Карпенко - 8, Кливленд - 6, Курбанов - 6, Астапкович - 5, Антонов - 5, Елатонцев - 2, Ганькевич, Чадов
Локомотив-Кубань: Куин - 21, Миллер - 20, Квитковских - 11, Самойленко - 10, Лопатин - 6, Покушевски - 5, Барашков - 4, Ведищев - 3, Темиров - 2, Фирсов - 2, Ворсулев, Абдулбасиров

«Ничего критичного. Просто неудачное столкновение в предыдущем матче с «Уралмашем». Икроножная мышца. Точные сроки восстановления не скажу, но надеюсь, что в ближайшие дни смогу восстановиться. С каждом днём становится всё лучше», — приводит слова Ухова «Матч ТВ».

Напомним, в следующем матче ЦСКА сыграет во Владивостоке с новичком Единой лиги, клубом «Динамо». Встреча состоится 14 октября.

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