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Капитан баскетбольного ЦСКА Антонов оценил шансы армейцев на чемпионство в РПЛ

Капитан баскетбольного ЦСКА Антонов оценил шансы армейцев на чемпионство в РПЛ
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Капитан баскетбольного ЦСКА Семён Антонов оценил шансы армейцев на чемпионство в РПЛ и заявил, что футболисты находятся на верном пути.

— Поздравили Ивана Облякова с дублем?
— Я с Обляковым незнаком. Знаком с главным тренером Дмитрием Игоревичем Игдисамовым. И то мы виделись только на игре в Казани. Болеем за ЦСКА, отличный старт. Сейчас вышли на первое место. Это прекрасно, но мы понимаем, что оно промежуточное. После паузы в чемпионате важно вернуться в хорошем ритме. Ребята на правильном пути. К сожалению, есть травмы. Но здорово, что команда играет. Впереди будут дерби с «Динамо» и «Спартаком». Это будет важной проверкой. Главное, чтобы ребята восстановились. Мы очень болеем за них.

— Чемпионами могут стать в этом сезоне?
— Рано загадывать. Ещё будет второй круг, ещё будет зимняя пауза. Главное, чтобы все были здоровы, — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

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